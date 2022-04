Atelier de fabrication de la couleur Thouars, 23 avril 2022, Thouars.

Atelier de fabrication de la couleur Au musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour d'Auvergne Thouars

2022-04-23

Thouars Deux-Sèvres

EUR 3.5 Comment se fabriquent les couleurs rouge et noir ? Pour le savoir, il faut partir à la recherche d’ingrédients naturels, minéraux, végétaux ou même animaux. Une bonne recette et le tour est joué ! Création, manipulation, arts et sciences, viens apprendre en t’amusant ! Pour explorer la fabrication de couleurs, rien de tel qu’une expérience. Du chou rouge, de la cendre, du savon, apprends à créer une couleur rouge ou noire, et observe les mélanges chimiques. Seul, en famille, l’atelier est ouvert à tous, petits et grands.

Atelier à partir de 6 ans.

Dans le cadre de l’exposition temporaire Le musée de rouge et noir, viens fabriquer ta couleur à partir d’éléments naturels !

+33 6 22 66 43 45

Musée Henri Barré

Au musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour d’Auvergne Thouars

