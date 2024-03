ATELIER DE FABRICATION DE FROMAGE DE BREBIS ET VISITE FERME DES BESSOUS Cassagne, mercredi 27 mars 2024.

ATELIER DE FABRICATION DE FROMAGE DE BREBIS ET VISITE FERME DES BESSOUS Cassagne Haute-Garonne

Passez un moment hors du temps avec Maxime et Marie au GAEC Les Bessous à Cassagne !

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Découvrez un savoir-faire et rencontrez un éleveur passionné lors de cet atelier d’initiation à la fabrication de fromage. Un atelier ludique et exceptionnel à la ferme qui sera suivi d’une visite guidée au GAEC Les Bessous à Cassagne, à deux pas de la station thermale de Salies-du-Salat.

A partir de 7/8 ans. 4040 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 08:00:00

fin : 2024-03-27

FERME DES BESSOUS 34 All. du Santet

Cassagne 31260 Haute-Garonne Occitanie

