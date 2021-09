Atelier de fabrication de cosmétiques au naturel Saint-Jean-de-Luz, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Atelier de fabrication de cosmétiques au naturel 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 15:30:00 Jardin botanique littoral 31, rue Gaëtan Bernoville

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 L’association TaKa propose un premier atelier pour apprendre à fabriquer ses indispensables de la salle de bain : le dentifrice et le déodorant. Ce sera l’occasion d’échanger et de discuter sur les produits d’hygiène utilisés au quotidien et leurs alternatives naturelles et « zéro déchet ». Atelier gratuit, sur inscription. Le passe sanitaire est requis pour visiter le jardin ou participer aux animations pour les personnes de plus de 18 ans. À partir du 30 septembre, il sera également exigé pour les mineurs de plus de 12 ans.

L’association TaKa propose un premier atelier pour apprendre à fabriquer ses indispensables de la salle de bain : le dentifrice et le déodorant. Ce sera l’occasion d’échanger et de discuter sur les produits d’hygiène utilisés au quotidien et leurs alternatives naturelles et « zéro déchet ». Atelier gratuit, sur inscription. Le passe sanitaire est requis pour visiter le jardin ou participer aux animations pour les personnes de plus de 18 ans. À partir du 30 septembre, il sera également exigé pour les mineurs de plus de 12 ans.

+33 5 59 26 34 59

L’association TaKa propose un premier atelier pour apprendre à fabriquer ses indispensables de la salle de bain : le dentifrice et le déodorant. Ce sera l’occasion d’échanger et de discuter sur les produits d’hygiène utilisés au quotidien et leurs alternatives naturelles et « zéro déchet ». Atelier gratuit, sur inscription. Le passe sanitaire est requis pour visiter le jardin ou participer aux animations pour les personnes de plus de 18 ans. À partir du 30 septembre, il sera également exigé pour les mineurs de plus de 12 ans.

jardin

dernière mise à jour : 2021-09-07 par