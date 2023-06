Visite commentée d’un atelier de fabrication de clavecins Atelier de fabrication de clavecins Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Visite commentée d’un atelier de fabrication de clavecins Atelier de fabrication de clavecins Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Visite commentée d’un atelier de fabrication de clavecins 16 et 17 septembre Atelier de fabrication de clavecins Gratuit. Sur inscription. Possibilité de créer un groupe pour enfants si vous le souhaitez. La visite commentée a lieu dans l’atelier de fabrication des clavecins. Vous pourrez entendre plusieurs instruments finis présentant la grande diversité des sonorités, et nous parlerons des moyens techniques d’atteindre cette diversité. Qu’est-ce qu’un son musical, comment le fabrique-t-on ? Quelles sont les relations entre la diversité de ces sons et les répertoires musicaux qu’ils servent ? La visite est composée d’une partie technique et d’une partie historique. Atelier de fabrication de clavecins 11 bis rue des Soldats, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 06 14 36 20 66 http://www.clavecins-argellies.com [{« type »: « email », « value »: « argellies@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://clavecins-argellies.com/ »}] http://clavecins-argellies.com/ Cet atelier de facture de clavecins, labellisé « Entreprise du patrimoine vivant », expose des instruments de diverses écoles de factures correspondant à des sonorités différentes. Il s’agit de l’un des derniers spécialisés en France. Tram ligne 4 arrêt Saint-Guilhem, ligne 3 arrêt Saint-Denis. Parking Gambetta Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Martine Argellies Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Atelier de fabrication de clavecins Adresse 11 bis rue des Soldats, 34000 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Atelier de fabrication de clavecins Montpellier

Atelier de fabrication de clavecins Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

Visite commentée d’un atelier de fabrication de clavecins Atelier de fabrication de clavecins Montpellier 2023-09-16 was last modified: by Visite commentée d’un atelier de fabrication de clavecins Atelier de fabrication de clavecins Montpellier Atelier de fabrication de clavecins Montpellier 16 septembre 2023