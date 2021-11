Lavoûte-Chilhac Maison des oiseaux Haute-Loire, Lavoûte-Chilhac Atelier de fabrication de “boules de graisse pour les oiseaux” Maison des oiseaux Lavoûte-Chilhac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Maison des oiseaux, le samedi 27 novembre à 16:00

**Egalement à 17h : conférence sur les oiseaux des jardins en hiver.** L’association PANPA Haut Allier propose à 16h un atelier ludique ou chacun pourra s’amuser à fabriquer ses boules de graines à oiseaux pour les nourrir en hiver. Puis une conférence illustrée sera proposée à la maison des oiseaux pour mieux se familiariser avec nos hôtes de nos jardins.

Gratuit

2021-11-27T16:00:00 2021-11-27T18:00:00

