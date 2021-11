Roubaix Couvent des Clarisses Nord, Roubaix Atelier de fabrication de bougie végétale Couvent des Clarisses Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du samedi 13 novembre au mercredi 15 décembre à Couvent des Clarisses

Participer aux ateliers VAKOG pour fabriquer une bougie végane à base de cires végétales et zéro dechet. Tout le matériel necessaire et les matières seront fournis. Ces ateleliers de loisirs créatifs durent 2h. Vous apprendrez comment fabriquer une bougie dans les règles de l’art. Vous repartez avec votre création personnalisée. A l’approche de Noel cela peut être l’occasion de fabriquer une bougie originale et personalisée à offrir ou l’occasion d’offrir un atelier en guise de cadeau. **Les horaires** * les **mercredis** de 14h à 16h **_(réservés aux enfants à partir de 7ans avec un parents)_** * les **samedis** de 10h à 12h et de 14h à 16h * Les d**imanches** de 15h à 17h

sur inscription 49€ par personne

Atelier de fabrication de bougie artisanale et naturelle Couvent des Clarisses 2 Rue de Wasquehal, 59100 Roubaix Roubaix Nord

2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T16:00:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T17:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T16:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T16:00:00;2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T17:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T16:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T16:00:00;2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T17:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T16:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T16:00:00;2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T17:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T16:00:00

