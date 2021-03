Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne Atelier de fabrication de bogolan [rattrapage de mai 2020] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Atelier de fabrication de bogolan [rattrapage de mai 2020] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 22 mai 2021-22 mai 2021, Queaux. Atelier de fabrication de bogolan [rattrapage de mai 2020]

du samedi 22 mai au lundi 24 mai à En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir

Atelier de fabrication de bogolan [rattrapage de mai 2020]

———————————————————— Le _** »bogolan »**_ est une technique de teinture végétale ancestrale, originaire du Mali. _** »bogo »**_ signifie **_ »terre »_** : cette démarche permet de fixer la terre (argile fermentée) sur le coton teint naturellement en jaune par le siga. Le tissu est décoré par des impressions faites avec l’argile soit au pochoir soit au bâton ou pinceau. Et c’est le séchage au soleil, puis le rinçage à l’eau qui révèle le travail de création. Les couleurs vont du jaune au noir en passant par des orangés, des rouges, des bruns … voire des bleus selon l’origine des pigments (feuilles, racines, écorces…) – il n’y aura pas tous ces pigments pour l’atelier.

Les stagiaires décoreront un tissu qui pourra servir par exemple à la confection d’un coussin ou d’un chemin de table. Prévoir un tissu de 60 x 60 cm maximum. Intervenante : Martine Maulny

40 euros sur inscription

Les stagiaires décoreront un tissu qui pourra servir par exemple à la confection d’un coussin ou d’un chemin de table. En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-22T10:00:00 2021-05-22T18:00:00;2021-05-23T10:00:00 2021-05-23T18:00:00;2021-05-24T10:00:00 2021-05-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux