Avez-vous déjà entendu parler du Bee Wrap, l’alternative écologique pour remplacer le film plastique ou le papier aluminium ? ???? Fabriqué à partir d’une toile de tissu recouverte de cire d’abeille, le Bee Wrap est un emballage alimentaire lavable et réutilisable qui vous permet de couvrir vos plats, de conserver durablement vos aliments ou bien d’emporter vos sandwichs pour un pique-nique : il s’adapte à tout type de contenant ! Et l’avantage, c’est qu’il est facile d’en fabriquer soi-même ! Pour cela, on vous donne rendez-vous **le mercredi 2 mars dans le bâtiment de la déchèterie de Plaisance-du-Touch pour un atelier spécial Bee Wrap, animé par @La Glanerie** ! * Atelier gratuit, ouvert à tous * Sans inscription Horaires ——– 14h30-17h30 **Détails sur le lieu**: Déchèterie de Plaisance-du-Touch 2 Rue du Dr Charcot Déchèterie de Plaisance-du-Touch Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

