Châtenay-Malabry Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Arboretum Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Atelier de fabrication de barrières japonaises Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Arboretum Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Atelier de fabrication de barrières japonaises Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Arboretum, 19 septembre 2021, Châtenay-Malabry. Atelier de fabrication de barrières japonaises

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Arboretum, le dimanche 19 septembre à 14:00

Les jardiniers vous attendent dimanche après-midi pour vous apprendre à construire des barrières japonaises

Pass sanitaire

Venez apprendre à fabriquer des barrières japonaises avec les jardiniers de l’Arboretum Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Arboretum 46 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry La Butte Rouge Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Autres Lieu Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Arboretum Adresse 46 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Arboretum Châtenay-Malabry