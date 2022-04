atelier de fabrication d’abris à insectes amis du jardinier Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham Calvados La Ville de Ouistreham Riva-Bella vous convie à une nouvelle animation dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité communale (ABC) qu’elle mène depuis septembre 2021 : un atelier de fabrication d’abris à insectes amis du jardinier : coccinelle, osmie et forficule.

L’animation sera encadrée par le CPIE Vallée de l’Orne et aura lieu le vendredi 22 avril à 15h.

La réservation est obligatoire, elle vous permettra de connaitre le lieu de l'animation mais aussi le matériel à prévoir (outils, pots de fleur en terre cuite…).

