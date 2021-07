Atelier de fabrication : cosmétique ou bougie Castillonnès, 21 août 2021, Castillonnès.

Atelier de fabrication : cosmétique ou bougie 2021-08-21 – 2021-08-21 Soleil de Mai 3 avenue de l’hirondelle

Castillonnès Lot-et-Garonne Castillonnès

Vous apprendrez à fabriquer des cosmétiques naturels (baume, soin des ongles, savon …) ou des bougies végétales et à utiliser les bonnes huiles végétales et essentielles pour les personnaliser. Vous repartirez avec votre création et aurez un bon de réduction pour acheter des matières 1ères naturelles Bio pour en refabriquer chez vous.

Vous apprendrez à fabriquer des cosmétiques naturels ou des bougies végétales et à utiliser les bonnes huiles végétales et essentielles pour les personnaliser.

+33 6 10 63 04 07

Vous apprendrez à fabriquer des cosmétiques naturels (baume, soin des ongles, savon …) ou des bougies végétales et à utiliser les bonnes huiles végétales et essentielles pour les personnaliser. Vous repartirez avec votre création et aurez un bon de réduction pour acheter des matières 1ères naturelles Bio pour en refabriquer chez vous.

soleil de mai

dernière mise à jour : 2021-06-02 par OT Coeur de Bastides