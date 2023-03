Les secrets de la dorure Atelier de dorure sur bois, 1 avril 2023, Ballay.

Vous pourrez découvrir lors de votre visite les techniques de fabrication des objets en bois doré; cadres, consoles, trumeaux …au cours des siècles. Je vous ferai découvrir les outils, les produits, les préparations et les étapes nécessaires à la restauration des dorures: colle de peau de lapin et blanc de meudon; coussin, couteau et palette à dorer; vernis et colle à dorer, pierre d’agate et autres outils… Tout ce qui brille n’est pas Or, vous pourrez découvrir les différents métaux utilisés pour les dorures : or, argent, « cuivre », aluminium, leurs utilisations et techniques de pose.

Depuis 2005 j’exerce cette activité que j’ai à coeur de faire découvrir au plus grand nombre. Vous pouvez également m’apporter vos objets, pour diagnostic et devis gratuit. Je propose également à la vente des cadres anciens ou autres objets restaurés, ainsi que des pavés décoratifs, créations personnelles.

Atelier de dorure sur bois 4 rue de la Salette 08400 Ballay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

