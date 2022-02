Atelier de dissection de pelotes de réjection de rapaces du GEPMA 11 Rue Turenne,68000 Colmar,France

Atelier de dissection de pelotes de réjection de rapaces du GEPMA 11 Rue Turenne,68000 Colmar,France, 3 mars 2022, . Atelier de dissection de pelotes de réjection de rapaces du GEPMA

11 Rue Turenne, 68000 Colmar, France, le jeudi 3 mars à 18:00 Ces ateliers organisés par le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA) sont ouverts à 11 Rue Turenne,68000 Colmar,France 11 Rue Turenne, 68000 Colmar, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T18:00:00 2022-03-03T21:00:00

Détails Autres Lieu 11 Rue Turenne,68000 Colmar,France Adresse 11 Rue Turenne, 68000 Colmar, France lieuville 11 Rue Turenne,68000 Colmar,France

11 Rue Turenne,68000 Colmar,France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//