Atelier de dessin sur verre – Un cadre illustré Saint-Lon-les-Mines, 5 mai 2022, Saint-Lon-les-Mines.

Atelier de dessin sur verre – Un cadre illustré Saint-Lon-les-Mines

2022-05-05 – 2022-05-05

Saint-Lon-les-Mines 40300 Saint-Lon-les-Mines

30 EUR Découvrir l’atelier d’une artiste peintre, l’ambiance sereine dans un environnement nature et réalisez votre souvenir de vacances… Pas besoin d’être super doué-e…

Vous choisissez une illustration que j’ai créé à l’encre de chine sur papier blanc, pour un cadre 30 x 40 cm. Vous la placez sous le verre du cadre, vous décalquez le motif avec des crayons spécifiques… Et le tour est joué…Un atelier pour vous faire plaisir ou pour offrir…

Tarif : 30€ matériel compris.

Inscription obligatoire. À partir de 10 ans. Pour les plus jeunes, mise à disposition d’un espace pour un dessin à thème (gratuit).

Atelier cadres illustrés à partir de 10 ans. Tarif : 30€ matériel compris. Inscription obligatoire.

+33 6 08 83 60 38

© Lucile Atelier

Saint-Lon-les-Mines

