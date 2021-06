Paris Square du Serment-de-Koufra Paris Atelier de dessin sur textile Square du Serment-de-Koufra Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier de dessin sur textile Square du Serment-de-Koufra, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 13 juillet 2021

de 14h à 15h30

gratuit

Apprenez à personnaliser vos vieux tissus ! Apportez vos anciens vêtements, sacs ou tabliers de couleur claire, en coton ou en lin, lavés au moins une fois. Personnalisez-les avec des feutres spécifiques ! À partir de 7 ans Animations -> Atelier / Cours Square du Serment-de-Koufra avenue Ernest-Reyer et rue de la Légion-Étrangère Paris 75014

4 : Porte d’Orléans (152m) 4 : Alésia (793m)

Contact :Sandra Belicha sandrabelicha@yahoo.fr sandrabelicha@yahoo.fr Animations -> Atelier / Cours Ados;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-13T14:00:00+02:00_2021-07-13T15:30:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Square du Serment-de-Koufra Adresse avenue Ernest-Reyer et rue de la Légion-Étrangère Ville Paris lieuville Square du Serment-de-Koufra Paris