Atelier de Dessin Rue du Commerce Ruette de la Créamaillère 1er étage Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

2023-01-12 – 2023-05-04

Ruette de la Créamaillère 1er étage Rue du Commerce

Saint-Gengoux-le-National

Saône-et-Loire Saint-Gengoux-le-National EUR Dans un cadre spacieux et agréable de la Cité Médiévale, Anne Lanci Artiste professionnelle, primée à Bourbon Lancy et à Art des Annonces, Prix Kandinsky, vous accueille pour vous permettre d’acquérir les principes de l’art du dessin et ses différentes approches techniques: de la nature morte, du modèle vivant ou de la composition abstraite, selon vos attentes et votre pratique depuis débutant(e).

Travail au chevalet, sur planche et papier fixé avec pinces, vos matériaux : graphite, gomme, estompe, crayons de couleur, craies, fusain etc… L’atelier de dessin adultes se déroulera tous les 15 jours, les jeudis de 14h à 16h15 au premier étage de la ruette située au-dessus de la Crémaillère à Saint-Gengoux-le-National. Inscription et renseignements par mail ou par téléphone : 90€ les 9 séances.

Cette activité vous est proposée dans le cadre des activités de la Haie Vive et accueillie par la Commune de Saint-Gengoux-le-National. Attention : début 12 Janvier 2023. atelierdart.jouvence@gmail.com https://www.annelanci.fr/

