Atelier de dessin naturaliste Manoir des sciences de Réaumur Réaumur Catégories d’évènement: Réaumur

Vendée

Atelier de dessin naturaliste Manoir des sciences de Réaumur, 4 juin 2022, Réaumur. Atelier de dessin naturaliste

Manoir des sciences de Réaumur, le samedi 4 juin à 15:00

Benoît Perrotin, artiste illustrateur naturaliste, emmène les participants dans les sentiers de Réaumur afin de découvrir la flore et apprendre à la dessiner. Ses connaissances de naturaliste lui permettront également de sensibiliser chacun à l’évolution de la nature et à l’adaptation des plantes au changement climatique.

Atelier à destination des adolescents et adultes – 5€ pour les moins de 18 ans et 6€/adulte

Benoît Perrotin, artiste illustrateur naturaliste, emmène les participants dans les sentiers de Réaumur afin de dessiner la flore. Manoir des sciences de Réaumur 8 rue Ferchault 85700 Réaumur Réaumur Le Petit Moulin de Réaumur Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Réaumur, Vendée Autres Lieu Manoir des sciences de Réaumur Adresse 8 rue Ferchault 85700 Réaumur Ville Réaumur lieuville Manoir des sciences de Réaumur Réaumur Departement Vendée

Manoir des sciences de Réaumur Réaumur Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reaumur/

Atelier de dessin naturaliste Manoir des sciences de Réaumur 2022-06-04 was last modified: by Atelier de dessin naturaliste Manoir des sciences de Réaumur Manoir des sciences de Réaumur 4 juin 2022 Manoir des sciences de Réaumur Réaumur Réaumur

Réaumur Vendée