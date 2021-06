ATELIER DE DESSIN Mourèze, 19 juin 2021-19 juin 2021, Mourèze.

ATELIER DE DESSIN 2021-06-19 10:30:00 10:30:00 – 2021-06-19 16:30:00 16:30:00

Mourèze 34800 Mourèze

55 55 EUR À 10h30, rendez-vous devant la mairie, pour un atelier dessin : Le bonheur de la créativité animé par David Rycroft. Prendre chapeau, chaise/coussin, pique-nique et eau. Plein tarif : 55€, tarif réduit : 35€ et étudiant : 15€ matériaux inclus. sur réservation.

Le bonheur de la créativité est une invitation à explorer notre propre créativité. Par le dessin et la peinture, nous pouvons communiquer ce que nous voyons et ce que nous sentons.

Chacun pourra s’engager dans un contexte bienveillant, dévoiler sa créativité et sa capacité à s’exprimer, et entraîner son regard et son trait de pinceau.

