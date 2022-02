Atelier de dessin modèle vivant (Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine) Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Atelier de dessin modèle vivant (Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine) Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine, 15 décembre 2021, Meudon. Atelier de dessin modèle vivant (Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine)

du mercredi 15 décembre 2021 au mercredi 18 mai à Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine

Un atelier de dessin avec modèle vivant pour ceux qui souhaitent dessiner en toute autonomie, sans nécessité d’avoir un enseignant pour les guider. Chaque semaine (sauf vacances scolaires). Séance de 3 heures le mercredi soir au Potager du Dauphin. Inscription avec carte de 10 séances.

210 € carte de 10 séances de 3heures (participation à la rémunération du modèle incluse)

Dessin avec modèle vivant le mercredi soir, séance de 3 heures Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin – 15 rue Porto Riche 92190 MEUDON Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T18:45:00 2021-12-15T21:45:00;2022-01-05T18:45:00 2022-01-05T21:45:00;2022-01-12T18:45:00 2022-01-12T21:45:00;2022-01-19T18:45:00 2022-01-19T21:45:00;2022-01-26T18:45:00 2022-01-26T21:45:00;2022-02-02T18:45:00 2022-02-02T21:45:00;2022-02-09T18:45:00 2022-02-09T21:45:00;2022-02-16T18:45:00 2022-02-16T21:45:00;2022-03-09T18:45:00 2022-03-09T21:45:00;2022-03-16T18:45:00 2022-03-16T21:45:00;2022-03-23T18:45:00 2022-03-23T21:45:00;2022-03-30T18:45:00 2022-03-30T21:45:00;2022-04-06T18:45:00 2022-04-06T21:45:00;2022-04-13T18:45:00 2022-04-13T21:45:00;2022-04-20T18:45:00 2022-04-20T21:45:00;2022-05-11T18:45:00 2022-05-11T21:45:00;2022-05-18T18:45:00 2022-05-18T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine Adresse Potager du Dauphin - 15 rue Porto Riche 92190 MEUDON Ville Meudon lieuville Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine Meudon Departement Hauts-de-Seine

Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Atelier de dessin modèle vivant (Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine) Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine 2021-12-15 was last modified: by Atelier de dessin modèle vivant (Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine) Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine 15 décembre 2021 Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine