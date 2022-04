Atelier de dessin Médiathèque de Locminé Locminé Catégories d’évènement: Locminé

samedi 21 mai à 14:30

Un atelier créatif est proposé pour apprendre à dessiner Eline, la petite bretonne avec aux deux nattes qui participent à l’expression du personnage…. Atelier organisé en lien avec l’exposition des illustrations des aventures d’Elline et Tomis en Bretagne, par l’artiste Nolwenn Languille

Gratuit sur réservation

En lien avec l'exposition d'Elline et Tomis en Bretagne Médiathèque de Locminé Place Anne de Bretagne, 56500 Locminé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T17:00:00

