Atelier de dessin manga
Médiathèque 92 avenue de la Chalosse
Pontonx-sur-l'Adour

2022-10-01 10:30:00 – 2022-10-01 12:00:00

Pour accompagner l'exposition d'ark éditions "'une page à l'autre… genèse d'un manga", venez participer à cet atelier avec le Mangaka Michael Almodovar.

A partir de 10 ans.

A partir de 10 ans. Pour accompagner l’exposition d’ark éditions “‘une page à l’autre… genèse d’un manga”, venez participer à cet atelier avec le Mangaka Michael Almodovar.

+33 5 58 57 50 00

A partir de 10 ans. ark editions

Médiathèque 92 avenue de la Chalosse Pontonx-sur-l’Adour

