Ludo-Médiathèque, le samedi 2 octobre à 15:00

Autour de l’exposition et du **Livre des secrets de mon dinosaure,** la ludomédiathèque propose un atelier animé par **Maxime Derouen,** l’auteur du livre. **Atelier de dessin et création de pop-up, à la ludomédiathèque, de 15h à 17h.** Gratuit sur réservation A partir de 5 ans

Sur réservation

Avec Maxime Derouen

