Atelier de Dessin et Créativité Houlgate, 26 octobre 2021, Houlgate. Atelier de Dessin et Créativité Houlgate

2021-10-26 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-28 17:00:00 17:00:00

Au cours de cette activité, animée par Marie-Ange Belorgey (artiste-dessinatrice), vos artistes en herbes pourront, le temps d'une après-midi, laisser libre court à leur imagination sur le thème des "animaux de la nuit sont au rendez-vous, sous forme de carnet!" De 6 à 10 ans – Réservation obligatoire

+33 6 70 61 45 74

