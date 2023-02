Atelier de dessin et conte Complexe Kerfers Maël-Carhaix Maël-Carhaix Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Maël-Carhaix

Atelier de dessin et conte Complexe Kerfers, 23 février 2023, Maël-Carhaix Maël-Carhaix. Atelier de dessin et conte Cité de Gwazh Lin Complexe Kerfers Maël-Carhaix Cotes-d’Armor Complexe Kerfers Cité de Gwazh Lin

2023-02-23 – 2023-02-23

Complexe Kerfers Cité de Gwazh Lin

Maël-Carhaix

Cotes-d’Armor Maël-Carhaix Un atelier de dessin et conte, destiné aux enfants à partir de 4 ans, sera animé par Marine Bonnier de Saint Servais et Josette Guéguen, lectrice et conteuse le 23 février 2023 de 10h à 12h salle associative du complexe Kerfers. Pour susciter l’imaginaire des enfants, elles ont choisi d’évoquer l’univers magique des sorcières. Gratuit.

Papier canson, feutres et crayons de couleur seront fournis par l’association du Chaudron des Arts Il vaut mieux s’inscrire à l’avance par SMS au 06 37 43 54 56 Org. Le Chaudron des Arts +33 6 37 43 54 56 Complexe Kerfers Cité de Gwazh Lin Maël-Carhaix

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Maël-Carhaix Autres Lieu Maël-Carhaix Adresse Maël-Carhaix Cotes-d'Armor Complexe Kerfers Cité de Gwazh Lin Ville Maël-Carhaix Maël-Carhaix lieuville Complexe Kerfers Cité de Gwazh Lin Maël-Carhaix Departement Cotes-d'Armor

Atelier de dessin et conte Complexe Kerfers 2023-02-23 was last modified: by Atelier de dessin et conte Complexe Kerfers Maël-Carhaix 23 février 2023 Cité de Gwazh Lin Complexe Kerfers Maël-Carhaix Cotes-d'Armor Complexe Kerfers Maël-Carhaix Côtes-d’Armor Maël-Carhaix, Côtes d'Armor

Maël-Carhaix Maël-Carhaix Cotes-d'Armor