Béziers Hérault Les Beaux Arts de Béziers ont proposé à Gérald Vié d’animer des ateliers sur sa technique de dessin : dessin à la pierre noire.

Vous pouvez intégrer le groupe à tout moment.

Sur inscription – Matériel fourni. gérald vié

