Atelier de dessin – autour du jardin Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Atelier de dessin – autour du jardin Carantec, 6 juin 2022, Carantec. Atelier de dessin – autour du jardin Carantec

2022-06-06 – 2022-06-06

Carantec Finistère Autrefois professeure d’arts plastiques et de design Outre-Manche, la peintre Caroline Boyfield vous invite à son atelier de dessin, sur le thème du jardin ! La séance durera 2h30 ! Rendez-vous au jardin de Pont-Born (sur la D173)

Attention, la séance est limitée à 6 personnes maximum. carolineboyfield@gmail.com +33 6 37 60 50 45 Autrefois professeure d’arts plastiques et de design Outre-Manche, la peintre Caroline Boyfield vous invite à son atelier de dessin, sur le thème du jardin ! La séance durera 2h30 ! Rendez-vous au jardin de Pont-Born (sur la D173)

Attention, la séance est limitée à 6 personnes maximum. Carantec

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Carantec Adresse Ville Carantec lieuville Carantec Departement Finistère

Carantec Carantec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carantec/

Atelier de dessin – autour du jardin Carantec 2022-06-06 was last modified: by Atelier de dessin – autour du jardin Carantec Carantec 6 juin 2022 Carantec finistère

Carantec Finistère