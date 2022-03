Atelier de dessin au crayon / fusain : “Chiens, Chats, Cheval…dessiner des bêtes à poils” Messimy Messimy Catégories d’évènement: Messimy

Rhône

Atelier de dessin au crayon / fusain : “Chiens, Chats, Cheval…dessiner des bêtes à poils” Messimy, 12 mars 2022, Messimy. Atelier de dessin au crayon / fusain : “Chiens, Chats, Cheval…dessiner des bêtes à poils” Espace Monts coworking 37B Allée des près rouets Messimy

2022-03-12 – 2022-03-12 Espace Monts coworking 37B Allée des près rouets

Messimy Rhône Messimy EUR Atelier de dessin pour apprendre à dessiner des animaux avec des poils réalistes : chiens , chats, cheval…

Tous niveaux en dessin (débutants ou confirmés)

Sur réservation lesateliersdeclairett@yahoo.com +33 7 82 80 22 66 https://www.lesateliersdeclairett.com/ Espace Monts coworking 37B Allée des près rouets Messimy

