Atelier de dessin Arès, 25 octobre 2021, Arès.

Atelier de dessin 2021-10-25 – 2021-10-25 Sème Route du temple

Arès Gironde

Les ateliers se dérouleront à Sème, dans la partie restaurant du magasin.

Les inscriptions se font auprès de Juliette Muse directement, par message sur les réseaux sociaux ou via la page contact de son site-web. Votre message lui permet de connaître les prénoms et âges des petits artistes, d’anticiper le matériel nécessaire et de préparer la salle au mieux, mais vous pouvez aussi venir directement.

La session d’1h30 coûte 25€, ce qui inclus le matériel.

À partir de 4 ans jusqu’à 12 ans environ.

Les ateliers se dérouleront à Sème, dans la partie restaurant du magasin.

Les inscriptions se font auprès de Juliette Muse directement, par message sur les réseaux sociaux ou via la page contact de son site-web. Votre message lui permet de connaître les prénoms et âges des petits artistes, d’anticiper le matériel nécessaire et de préparer la salle au mieux, mais vous pouvez aussi venir directement.

La session d’1h30 coûte 25€, ce qui inclus le matériel.

À partir de 4 ans jusqu’à 12 ans environ.

Les ateliers se dérouleront à Sème, dans la partie restaurant du magasin.

Les inscriptions se font auprès de Juliette Muse directement, par message sur les réseaux sociaux ou via la page contact de son site-web. Votre message lui permet de connaître les prénoms et âges des petits artistes, d’anticiper le matériel nécessaire et de préparer la salle au mieux, mais vous pouvez aussi venir directement.

La session d’1h30 coûte 25€, ce qui inclus le matériel.

À partir de 4 ans jusqu’à 12 ans environ.

freepik

dernière mise à jour : 2021-10-19 par