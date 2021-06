Paris Jardin de l'hôtel Biron - Musée Rodin Paris Atelier de dessin accompagné Jardin de l’hôtel Biron – Musée Rodin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jardin de l’hôtel Biron – Musée Rodin, le dimanche 6 juin à 14:30

De 14h30 à 17h30, découvrez Auguste Rodin en participant à des ateliers de dessin dans le jardin ! Vous pourrez aussi en profiter pour vous laisser guider par le parfum des roses, déambuler parmi les sculptures, prendre la pose sur le socle du _Penseur_…

Activité gratuite (hors droit d’entrée). Matériel de dessin fourni.

À l’occasion de sa participation aux Rendez-vous aux Jardins le dimanche 6 juin, le musée Rodin vous propose plusieurs activités afin de découvrir son jardin de sculptures. Jardin de l’hôtel Biron – Musée Rodin 79 rue de Varenne 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T14:30:00 2021-06-06T17:30:00

