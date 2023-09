Découvrez une exposition et initiez-vous à la dentelle Atelier de dentelle Mougenot Mirecourt, 16 septembre 2023, Mirecourt.

Exposition autour de la dentelle ancienne et contemporaine. Et si, vous aussi, vous appreniez à faire de la dentelle ? Profitez d’une initiation et repartez avec une surprise.

Proposées par l’association Renouveau et promotion de la dentelle.

Atelier de dentelle Mougenot 32 Avenue Marechal de Lattre de Tassigny, 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est 06 08 02 67 52 Ce lieu permet au public de découvrir des dentelles anciennes et contemporaines, à travers l’histoire de cet artisanat d’art qui employa plus de 25 000 dentellières dans notre ville et ses environs au milieu du XIXème siècle. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Tourisme Mirecourt