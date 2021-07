Montpellier Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault, Montpellier Atelier de démonstration autour des métiers de la restauration du patrimoine Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, le samedi 18 septembre à 14:00

Avec de nombreux savoir-faire : taille de pierre et verre, charpente, maçonnerie, couverture, création et restauration de vitrail d’art. Ateliers proposés par le Groupement des entreprises de restauration des Monuments historiques, l’entreprise Sèle, et Thomas Vitraux. Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

