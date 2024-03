Atelier de dégustations Cave Marcon Destination chambon Le Chambon-sur-Lignon, vendredi 17 mai 2024.

Atelier de dégustations Cave Marcon Destination chambon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Grands crus et vieux millésimes. Amateurs, gourmets et tous ceux qui ont soif de curiosités, venez découvrir les plus belles références de notre cave de garde.

50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17

Cave Marcon Destination chambon 7 Le Carrefour

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes destinationchambon@gmail.com

