Atelier de dégustation spécial Pâques Vins et Gourmandises Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Beaune, lundi 1 avril 2024.

Les ateliers 45’ sont organisés à la Cité des Climats et Vins de Bourgogne à Beaune. Ils sont ouverts à tous les publics âgés de 18 ans et plus ( acces interdit aux mineurs), sans connaissance préalable du monde viticole et des vins de Bourgogne.

45 minutes pour découvrir différentes associations entre vins et mets de Bourgogne. De la nature du mets à son analyse détaillée, recherchez l’harmonie culinaire en définissant les grands principes des accords mets et vins.

Cet atelier est illustré par la dégustation commentée de 3 vins de Bourgogne accompagnés de 3 bouchées à l’occasion des fêtes de Pâques.

Rendez-vous 5 minutes avant le début de votre atelier pour valider votre billet. Notre formateur/trice sera présent(e) pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de cet atelier.

Prix par personne

27€ / 50€ en duo

Nombre de vins de Bourgogne et bouchées dégustés

3 vins et 3 gourmandises 27 27 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 16:30:00

fin : 2024-04-01

