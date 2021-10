Atelier de dégustation : Noël et sa magie des 7 version originale Mittelwihr, 29 novembre 2021, Mittelwihr.

Atelier de dégustation : Noël et sa magie des 7 version originale 2021-11-29 – 2021-11-29

Mittelwihr Haut-Rhin

EUR Le Domaine Baumann-Zirgel propose un parcours initiatique et gourmand à la découverte de l’Alsace et de ses vins bio

Visite des Caves du Domaine. Devant des sapins de Noël décorés de différents artisanats, un clin d’œil aux 7 régions d’Alsace , à leurs coutumes et gastronomies et à nos 7 cépages …..

Dégustation de 7 vins et 7 gourmandises : 14 €. Sur réservation

Parcours initiatique et gourmand à la découverte de l’Alsace, de sa gastronomie et de ses vins dans une cave aux foudres en bois centenaires. Sur réservation au plus tard 24h à l’avance.

+33 3 89 47 90 40

