Atelier de dégustation : les sens en folie – Domaine Specht Mittelwihr Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mittelwihr

Atelier de dégustation : les sens en folie – Domaine Specht, 2 janvier 2023, Mittelwihr . Atelier de dégustation : les sens en folie – Domaine Specht 2 rue des églises Mittelwihr Haut-Rhin

2023-01-02 – 2023-04-30 Mittelwihr

Haut-Rhin EUR Cette animation est l’occasion pour le participant de découvrir notre chai. Entre foudres, barriques et cuves inox nous aurons l’occasion d’échanger autour du métier de vigneron ainsi que des processus de vinification. Nous poursuivons par une expérience sensitive unique, au creux de notre cave où nous convions les participants à redécouvrir leurs sens à travers trois activités. Dans un premier temps, les participants font appel à leur odorat pour déceler les différents arômes du vin.

Dans un second temps, les papilles des participants sont sollicitées. En effet, à travers la dégustation d’eaux aromatisées nous invitons les participants à déceler où se situent les papilles qui détectent les 4 saveurs primaires.

Enfin, après l’effort le réconfort nous terminons cette animation par la dégustation de 3 accords mets-vins inédits avec des produits artisanaux. Découvrez les vins à travers vos sens ! Décelez leurs secrets en utilisant votre vue, votre odorat et votre goût à travers nos accords mets et vins inédits concoctés à base de produits locaux. +33 3 89 47 90 85 Mittelwihr

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mittelwihr Autres Lieu Mittelwihr Adresse 2 rue des églises Mittelwihr Haut-Rhin Ville Mittelwihr lieuville Mittelwihr Departement Haut-Rhin

Mittelwihr Mittelwihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mittelwihr /

Atelier de dégustation : les sens en folie – Domaine Specht 2023-01-02 was last modified: by Atelier de dégustation : les sens en folie – Domaine Specht Mittelwihr 2 janvier 2023 2 rue des Eglises Mittelwihr Haut-Rhin Haut-Rhin Mittelwihr

Mittelwihr Haut-Rhin