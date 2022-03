Atelier de dégustation découverte : les 6 couleurs de thé Maison un air de thé Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

le samedi 7 mai à 10:30

Offrez-lui ou offrez-vous un agréable moment de thé ! Une expérience pluri-sensorielle animée par des Sommeliers en thé. Pendant deux heures, vous vivrez une authentique découverte des 6 couleurs de thés à travers leurs origines, leurs histoires, leurs cultures et leurs manufactures. Vous serez initié aux techniques de préparation et de dégustation des thés. Pendant cet atelier réservé à 6 participants maximum, Grégory saura vous transmettre sa passion et ses connaissances qui vous accompagneront alors dans votre quotidien autour du thé. LIEU : UN AIR DE THÉ, 33 RUE BUHAN, (PRÈS DE LA GROSSE CLOCHE) 33000 BORDEAUX

Atelier sur réservation, 35 euros par personne

33 rue Buhan 33000 bordeaux Bordeaux

