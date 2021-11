Atelier de dégustation de bières de Noël Dijon, 8 décembre 2021, Dijon.

Atelier de dégustation de bières de Noël Un Singe en Hiver 3 Rue François Robert Dijon

2021-12-08 – 2021-12-08 Un Singe en Hiver 3 Rue François Robert

Dijon Côte-d’Or Dijon

EUR 15 15 En décembre, à l’heure où de délicieuses effluves de pain d’épices et vin chaud envahissent le marché de Noël de la ville, l’Office de Tourisme de Dijon Métropole ajoute à sa liste des délices de fin d’année une dégustation pour le moins insolite : la bière de Noël !

En collaboration avec une micro-brasserie familiale installée en plein centre-ville et aux abords de la future Cité de la gastronomie et du vin, venez découvrir une prestation alliant les techniques de brasserie, un parcours sensoriel pour vous permettre de découvrir les matières premières de la bière, et une dégustation sur cuve ! la prestation se termine par une explication des accords bières / fromages de notre belle région Bourgogne.

+33 3 80 44 11 44 http://www.destinationdijon.com/

Un Singe en Hiver 3 Rue François Robert Dijon

