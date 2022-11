Atelier de découvertes et cueillettes Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Atelier organisé par l’Association pour la Défense et l’Environnement des Collines de Noves.

Atelier de découvertes & cueillettes des plantes sauvages comestibles pour une connaissance de nos richesses environnementales, notre culture du vivant de proximité.

RDV : Les Délices de Laure.



Le Samedi 26 Novembre de 9h30 à 14h, l’association vous propose également un atelier de cuisine-crusine des plantes de vos cueillettes (au Foyer des jeunes). Dégustation des préparations sur place.



Uniquement sur inscription. Atelier réalisé en partenariat avec l’association « Un savoir oublié » de Cavaillon et la Mairie de Noves. +33 6 43 46 17 18 Les Délices de Laure 1 Rue Agricol viala Noves

