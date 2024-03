Atelier de découverte Psychogénéalogie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 30 mars 2024.

Atelier de découverte Psychogénéalogie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Parce qu’on ne sait pas toujours si nos ancêtres ont eu un impact sur notre vie d’aujourd’hui,

L’association « Liens de famille » vous propose de découvrir la psychogénéalogie pour faciliter la compréhension de l’histoire familiale et de l’analyse transgénérationnelle.

Consultations individuelles et collectives pour aider dans la construction et l’analyse de son arbre généalogique dans une cadre de développement personnel. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 16:00:00

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine animation@lescalier87.org

L’événement Atelier de découverte Psychogénéalogie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2024-03-22 par OT de Noblat