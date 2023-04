Atelier de découverte et d’initiation aux danses du Bal Arrangé Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 10 juin 2023, Paris.

Le samedi 10 juin 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Johan Amselem et la Cie La Halte Garderie vous invitent à un atelier de découverte et d’initiation aux danses du Bal Arrangé, grand rassemblement dansé, inclusif, participatif, festif, solidaire et gratuit. Il clôture depuis 4 ans le Mois parisien du handicap, inaugure Paris Plages et s’inscrit dans l’Olympiade Culturelle.

Un bal oui mais arrangé pourquoi?

Parce que des complices amateurs, débutant.e.s ou initié.e.s, en situation ou non de handicap, accompagnés de danseurs professionnels, entraînent le public dans des danses originales inspirées des danses moderne, hip hop, tango et des gestes sportifs. Avec une DJ en direct au mix éclectique et un quatuor de l’Orchestre de Chambre de Paris !

Devenez complices d’un grand moment solidaire et joyeux !

Pour devenir complices, il suffit de participer à au moins un atelier préparatoire, à la répétition générale et au Bal !

Les ateliers préparatoires, gratuits et ouverts à tou.te.s, permettent d’explorer des manières singulières de danser, faire danser, mixer sport et danse et emporter ainsi le public dans un tourbillon chorégraphique insolite. Une expérience forte de partage qui dépasse les différences et célèbre les valeurs communes du sport et de la danse : inclusion, diversité, cohésion, rencontre, amitié.

Venez découvrir ce projet plein de sens et entrez dans la danse !

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Contact : 01 42 55 60 20 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

Bal arrangé Bal arrangé