Atelier de découverte du Running Yoga à Saint Quentin

3 rue d’Alsace Saint-Quentin Aisne

2023-02-12 – 2023-02-12

Le Running Yoga est une approche 100 % pensée pour le runner, qui utilise le yoga pour améliorer sa performance en course à pied et réduire les risques de blessures.

La séance de 2 heures du dimanche 12 février à 10 heures se compose d’une partie à l’intérieur dans le cadre magnifique de la Rotonde en centre-ville de Saint-Quentin avec une séance de yoga et une partie à l’extérieur avec une pratique dans les baskets de running.

Veillez donc à apporter un tapis de gym, une gourde d’eau, des vêtements de running et des baskets.

Tarif découverte de 20€/personne.

Renseignements :

0784856298

nancy.giganon@gmail.com

Billetterie ; https://www.nyogalegend.com/service-page/atelier-d%C3%A9couverte-de-running-yoga-2

NANCY.GIGANON@GMAIL.COM +33 7 84 85 62 98 https://www.nyogalegend.com/

