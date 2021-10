Paris Gymnase Vaugirard-Littré île de France, Paris Atelier de découverte du French cancan Gymnase Vaugirard-Littré Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 3 octobre 2021

de 16h à 17h30

payant

Dimanche 3 octobre 2021 de 16h00 à 17h30 Gymnase Vaugirard-Littré 87 rue de Vaugirard – 75006 Paris – M° St Placide DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 DE 16H00 À 17H30 Atelier de découverte du French cancan Professeur Monika Knap

Atelier pour adolescents et adultes Infos pratiques: Tarif pour la séance: 20 euros

Tarif pour la séance: 20 euros
Informations: benedicteohara@gmail.com – www.mulvabe.com
Gymnase Vaugirard-Littré 87 rue de Vaugirard Paris 75006

4 : Saint-Placide (283m) 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe (327m)

Contact :MulVabé Danse 0140383846 benedicteohara@gmail.com https://www.muvabe.com

MulVaBé Danse

