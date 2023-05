Atelier de découverte du clown de théâtre MVAC Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 02 septembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant 30€ tarif plein

20€ pour les personnes n’ayant jamais pratiqué le clown

Venez réveiller le clown qui est en vous ! Il va vous surprendre par son originalité, sa liberté, som empathie… Après un échauffement et une mise en jeu, des situations d'improvisations progressives seront proposées afin d'entrer en douceur dans l'univers du clown. Les nez et chapeaux sont fournis. Pas de prérequis pour cet atelier. MVAC 22 rue de la Saida 75015 Paris Contact : https://lesouffleclown.jimdosite.com/ateliers-et-stages/ 0629321174 lesouffleclown@gmail.com

