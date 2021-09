La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône, La Ciotat Atelier de Découverte du Chant Choral La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Atelier de Découverte du Chant Choral La Ciotat, 8 septembre 2021, La Ciotat. Atelier de Découverte du Chant Choral 2021-09-08 15:30:00 15:30:00 – 2021-09-08 16:15:00 16:15:00 Rue De l’Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil

La Ciotat Bouches-du-Rhône Animation dirigée par Véronique Van Lerberghe, enseignante de formation musicale au conservatoire de la Ville de La Ciotat.

C’est le plaisir de chanter en groupe qui sera mis à l’honneur dans cet atelier, au moyen de jeux vocaux, percussions corporelles, chansons… Un moment convivial à partager en famille pour découvrir l’art vocal sous toutes ses formes.



L’animation se tiendra dans l’amphithéâtre extérieur de la médiathèque. Un goûter sera offert aux participants à la fin du stage.



Animation proposée sous réserve d’évolution de la situation sanitaire.



Public familial, à partir de 6 ans, entrée libre. Dans le cadre de son festival La Rentrée des chœurs – Vingt lieux sur la mer, l’ensemble vocal Musicatreize organise à la médiathèque un atelier de découverte du chant choral. mediatheque@mairie-laciotat.fr +33 4 42 32 70 60 Animation dirigée par Véronique Van Lerberghe, enseignante de formation musicale au conservatoire de la Ville de La Ciotat.

C’est le plaisir de chanter en groupe qui sera mis à l’honneur dans cet atelier, au moyen de jeux vocaux, percussions corporelles, chansons… Un moment convivial à partager en famille pour découvrir l’art vocal sous toutes ses formes.



L’animation se tiendra dans l’amphithéâtre extérieur de la médiathèque. Un goûter sera offert aux participants à la fin du stage.



Animation proposée sous réserve d’évolution de la situation sanitaire.



Public familial, à partir de 6 ans, entrée libre. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu La Ciotat Adresse Rue De l'Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil Ville La Ciotat lieuville 43.17754#5.60774