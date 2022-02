Atelier de découverte des plantes aromatiques et médicinales, avec Diane Loury – l’Herbe aux elfes. Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Catégories d’évènement: Isère

Saint-Antoine-l'Abbaye

Atelier de découverte des plantes aromatiques et médicinales, avec Diane Loury – l’Herbe aux elfes. Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, 4 juin 2022, Saint-Antoine-l'Abbaye. Atelier de découverte des plantes aromatiques et médicinales, avec Diane Loury – l’Herbe aux elfes.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

Rapportées de Terre Sainte par les croisés, roses de Damas, giroflées ou lilas donnent un parfum mauresque aux jardins de l’Europe médiévale. Ces essences venues d’Orient sont plus que jamais à leur place dans nos jardins. Spécialisée en plantes à parfums, aromatiques et médicinales, Diane Loury relie le savoir thérapeutique médiéval à l’intérêt actuel pour les huiles essentielles et les remèdes naturels dans un dialogue interactif avec le public.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Spécialisée en Plantes à Parfums, Diane Loury relie le savoir thérapeutique médiéval à l’intérêt actuel pour les huiles essentielles et les remèdes naturels dans un dialogue interactif avec le public. Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat, Saint-Antoine-l’Abbaye, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine-l’Abbaye Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Antoine-l'Abbaye Autres Lieu Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Adresse Le Noviciat, Saint-Antoine-l'Abbaye, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Antoine-l'Abbaye lieuville Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Departement Isère

Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-antoine-labbaye/

Atelier de découverte des plantes aromatiques et médicinales, avec Diane Loury – l’Herbe aux elfes. Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye 2022-06-04 was last modified: by Atelier de découverte des plantes aromatiques et médicinales, avec Diane Loury – l’Herbe aux elfes. Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye 4 juin 2022 Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye

Saint-Antoine-l'Abbaye Isère