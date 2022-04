Atelier de découverte des arts du cirque Bannans Bannans Catégories d’évènement: Bannans

Bannans Doubs Bannans EUR 10 10 Proposée par la Communauté de Communes Frasne-Drugeon.

Animé par Cirkdelik, Centre des arts du cirque. Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Ateliers de découverte et de perfectionnement des arts du cirque.

mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr +33 3 81 38 32 93 http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/

Animé par Cirkdelik, Centre des arts du cirque. Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Ateliers de découverte et de perfectionnement des arts du cirque.

Sur inscription.

