du mercredi 9 février au samedi 19 février à Porte Saint-Michel

À l’occasion de l’exposition temporaire « Médiévale : Poussez la porte du Moyen Âge ! » la vitrailliste, Manuella Lahaye, va vous faire découvrir pendant une heure les différentes étapes de confection d’un vitrail. Son atelier prendra place à la Porte Saint-Michel le mercredi 9 et le samedi 19 février à 15h. Atelier ouvert à tous.

Tarifs de l’atelier comprenant l’accès au musée – adultes 8€, enfants 3€. La réservation pour cet atelier est obligatoire.

En rencontrant Manuella Lahaye, vitrailliste, vous entrez dans un univers mêlant l'originalité aux traditions ancestrales. Venez découvrir auprès d'elle les étapes de confection d'un vitrail.

2022-02-09T15:00:00 2022-02-09T16:00:00;2022-02-19T15:00:00 2022-02-19T16:00:00

