Atelier de découverte de l’art de la marionette Bibliothèque Fessart, 21 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 10h30 à 12h30

gratuit

Venez découvrir ce qui se cache dans une valise d’artiste, et expérimenter différentes pratiques marionnettiques en compagnie d’un marionnettiste professionnel (en partenariat avec le théâtre Mouffetard)

Atelier d’initiation à l’art de la marionnette et au théâtre d’objet, ouvert à tou·tes pour enfants et adultes. Cécile Fraysse, metteure en scène et marionnettiste nous a livré une valise, ou plutôt un sac étrange, proche de la sculpture, qui est déjà un premier élément pouvant donner lieu à des jeux de manipulation et de métamorphoses ! On y trouve différentes marionnettes (portée, de table…) permettant de découvrir l’univers et les spectacles de la compagnie AMK.

Bibliothèque Fessart 6 rue fessart Paris 75019

Contact : 0142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequefessart

Atelier;Enfants;Théâtre

Date complète :

2022-05-21T10:30:00+01:00_2022-05-21T12:30:00+01:00

Le Mouffetard – théâtre des arts de la marionnette