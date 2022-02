Atelier de découverte de la nature : se nourrir dans la forêt Muséum,jardin botanique Henri-Gaussen Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier de découverte de la nature : se nourrir dans la forêt Muséum,jardin botanique Henri-Gaussen, 26 mars 2022, Toulouse. Atelier de découverte de la nature : se nourrir dans la forêt

Muséum, jardin botanique Henri-Gaussen, le samedi 26 mars à 10:00

Atelier de découverte de la nature : se nourrir dans la forêt ————————————————————- ### Au Jardins du Muséum, à partir de 12 ans, tarif 5 € C’est un sujet peu documenté par les historiens car l’usage des denrées de la cueillette est quasi-invisible dans les textes à part peut-être les champignons. En revanche, les données actuelles nous permettent de reconsidérer l’apport de la forêt en « nourriture sauvage » aux temps passés. Il y a les fruits des arbres, mais aussi les plantes, fruits et autres champignons qui poussent entre les arbres. _Crédit photo : ©AdobeStock_Ivan_

Tarif 5 euros

Au Jardins du Muséum, à partir de 12 ans, tarif 5 € Muséum,jardin botanique Henri-Gaussen 2 Rue Lamarck, 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum,jardin botanique Henri-Gaussen Adresse 2 Rue Lamarck, 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Muséum,jardin botanique Henri-Gaussen Toulouse Departement Haute-Garonne

Muséum,jardin botanique Henri-Gaussen Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Atelier de découverte de la nature : se nourrir dans la forêt Muséum,jardin botanique Henri-Gaussen 2022-03-26 was last modified: by Atelier de découverte de la nature : se nourrir dans la forêt Muséum,jardin botanique Henri-Gaussen Muséum,jardin botanique Henri-Gaussen 26 mars 2022 jardin botanique Henri-Gaussen Toulouse Muséum toulouse

Toulouse Haute-Garonne