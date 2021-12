Toulouse Jardins du Muséum à Borderouge Haute-Garonne, Toulouse Atelier de découverte de la nature : les oiseaux Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Atelier de découverte de la nature : les oiseaux Jardins du Muséum à Borderouge, 23 avril 2022, Toulouse. Atelier de découverte de la nature : les oiseaux

Jardins du Muséum à Borderouge, le samedi 23 avril 2022 à 10:00

Reconnaissance morphologique et sonore, migration, reproduction, régimes alimentaires… tous ces mystères vous seront dévoilés ! Une découverte passionnante d’une nature qui nous entoure.

5 €, réservation sur site internet ou à l’accueil

Venez découvrir l’incroyable histoire des oiseaux de nos jardins et de nos villes. Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:00:00

